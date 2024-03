Reprodução/Globo - 10.03.2024 Pitel e Lucas no 'BBB 24'





Lucas Henrique, o Buda, demonstrou "preocupação" após a esposa, Camila Moura, não aparecer no vídeo do almoço do Anjo, neste domingo (10). O brother teme que o público esteja vendo um "crush" - gíria em inglês usada quando alguém está apaixonado - entre ele e a participante Pitel.





"É isso, gente... e as histórias como são contadas lá fora, como as pessoas estão vendo. Eu falei com a Pitel, eu já percebo que quando vai conversar eu e ela, as câmeras todas viram para a gente. A gente fala um monte de m* na maior parte do dia", refletiu Lucas em conversa com os brothers na área externa.

Fernanda, então, comenta: "Vocês são duas pessoas extremamente inteligentes...". Lucas segue: "Mas sei lá, a minha preocupação é a galera achar, sei lá, fazer um crush eu e Pitel, que nem Amanda e Sapato, que para eles aqui, talvez, não tinha nada a ver, mas para quem está lá fora, não sei", diz o professor.

Lucas disse que percebe que as câmeras viram para ele e Pitel quando estão juntos. #BBB24 pic.twitter.com/IDK1AwNCTT — Central Reality #BBB24 (@centralreality) March 10, 2024





A sister discorda e frisa: "Você é casado". "Eu sei, cara, mas...", responde Lucas Henrique. Fernanda conclui: "Você deu um comentário nada a ver, você é casado, e vocês arrumaram uma amizade genuína. A base de vocês é o Emicida, e qualquer um que soubesse cantar uma música inteira do Emicida, virava um trio ai, mas ninguém sabe, só vocês dois", opinou Nanda.

"E amizade é amizade, pai. Mano, você está noiando. Se ela tivesse aparecido no vídeo, você não ia pensar nada disso", complementa MC Bin Laden.

Entenda a polêmica

Camila Moura terminou o relacionamento de 15 anos após acusar Lucas de traição pelos flertes e proximidade do brother com Pitel no confinamento. Na madrugada, o professor expressou preocupação se a esposa apareceria no vídeo, mas Moura reforçou as críticas ao ex e disse que "esperava o tombo" do participante.