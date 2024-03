Reprodução/Instagram/Globo - 10.03.2024 Camila Moura e Lucas Buda





Camila Moura falou do vídeo que Lucas Buda receberá no almoço do anjo do "BBB 24", neste domingo (10). A ex-esposa do brother disse que "espera o tombo" do professor com o conteúdo, já que não participará da mensagem.





Na última festa, o professor expressou a preocupação com as mensagens do anjo . "Não sei se Camila vai aparecer ou não vai", afirmou, em conversa com Pitel. "Por que ela não apareceria?", questionou a sister. "Não sei o que está passando lá fora", explicou ele, antes de cair na risada com a participante.

Buda falando que tá inseguro porque não sabe se a esposa dele vai aparecer no video do Anjo #BBB24



pic.twitter.com/9NoViRzB5l — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2024





"Vi as notícias da última festa [risos]. Segue a suma máxima da minha hashtag [p*u no c* do Buda]. Porque Deus é fiel e o bonito vai cair no paredão [...] Esperando o tombo, porque não vai ter vídeo porcaria nenhuma. O tombo vem", declarou Camila no Instagram.

Ela ainda sugeriu realizar uma transmissão ao vivo na rede social após o almoço do anjo. Apesar de negar a participação no vídeo, Boninho fez suspense sobre o conteúdo que será apresentado a Buda e prometeu um "recado" para o brother .





Camila terminou o casamento com Lucas após acusá-lo de traição pelos flertes com Pitel . Os dois viviam um relacionamento desde 2008 e se casaram em 2015. Desde a polêmica, a professora ganhou popularidade nas redes sociais e já apresenta mais de 2 milhões de seguidores no Instagram.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: