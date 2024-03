Reprodução/X/Instagram - 10.03.2024 Fernando Mocó pediu Maraisa em casamento pela segunda vez, durante cruzeiro da cantora com Maiara





Maraisa foi pedida em casamento novamente, na madrugada deste domingo (10). O pedido do empresário Fernando Mocó aconteceu durante o show da cantora com Maiara, no cruzeiro temático da dupla, que vai até segunda-feira (11).

A artista estava vestida de noiva para a apresentação e recebeu o companheiro no palco. "Gente, esse é o meu noivo. Faz o pedido", pediu Maraisa. "De novo? Fazer o pedido de novo?", questionou o empresário, antes de perguntar: "Quer casar comigo, de novo?"

A cantora brincou que não estava "acreditando" e empolgou a plateia ao aceitar o pedido. "Quero dizer que está todo mundo convidado para o meu casamento. Vamos trabalhar muito para pagar essa festa", também disse durante o show.

não, não faz essa cara não…😂 pic.twitter.com/qntgFHvVs3 — Alê da Maraisa (@AleDaMaraisa) March 10, 2024





E a Maraisa vestida de noiva, foi pedida em casamento no navio 👰😍 pic.twitter.com/2mJzOmvJl7 — AMO SERTANEJO (@amosertanejof) March 10, 2024





maraisa falando que tá todo mundo convidado pra casamento dela pic.twitter.com/p58IGocySK — thais, ex de alguém (@uaifeels) March 10, 2024





Mais tarde, já na cabine com o companheiro, Maraisa declarou: "Vocês pensam que acabou? Acabou não [...] A noiva tem que ter noite de núpcias. Dia de núpcias, né? [risos]".

"dia de núpcias" kkkkkkkkkkkkkkkkkk rapaz essa maraisa pic.twitter.com/W2CZCMp4Q9 — ke maraiser (@i4carlas) March 10, 2024





Maraisa e Fernando Mocó iniciaram o relacionamento em 2023, mas terminaram no fim do ano. No final de dezembro, eles reataram o noivado e seguem juntos desde então.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: