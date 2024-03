Reprodução/Globo - 10.03.2024 No 'BBB 24', Yasmin Brunet comentou tatuagens que tem com ex-companheiros





Yasmin Brunet falou das tatuagens que tem com ex-companheiros na madrugada deste domingo (10), durante a festa no "BBB 24". A modelo fez uma brincadeira sobre as tattoos enquanto cantava uma música que mencionava o assunto.





"Me apaixonei por uma menina, que tem um metro e sessenta e uma tatuagem do seu ex", diz "Lapada Dela", canção do Grupo Menos é Mais e Matheus Fernandes. A sister cantou com outros colegas e se identificou com a letra.



"Trouxa! Eu sou [trouxa], eu tenho", disse Brunet, entre risadas. "Qual foi, Yasmin?", questionou Pitel, mas a modelo continuou rindo e não deu mais detalhes sobre as tatuagens.

A música: "𝘔𝘦 𝘢𝘱𝘢𝘪𝘹𝘰𝘯𝘦𝘪 𝘱𝘰𝘳 𝘶𝘮𝘢 𝘮𝘦𝘯𝘪𝘯𝘢

𝘘𝘶𝘦 𝘵𝘦𝘮 𝘶𝘮 𝘮𝘦𝘵𝘳𝘰 𝘦 𝘴𝘦𝘴𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢

𝘌 𝘶𝘮𝘢 𝘵𝘢𝘵𝘶𝘢𝘨𝘦𝘮 𝘥𝘰 𝘴𝘦𝘶 𝘦𝘹" 🎶



Yasmin: "Trouxa! Eu sou, eu tenho" 😂 #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/P2G2cKVeIk — Big Brother Brasil (@bbb) March 10, 2024





Yasmin tem mais de 20 tatuagens e já fez desenhos iguais com mais de um ex. Durante o casamento com o modelo Evandro Soldati, a sister fez a mesma tatuagem que o companheiro na parte de trás do braço. Os dois começaram um relacionamento em 2005, se casaram em 2012 e terminaram em 2020.



Brunet fez mais de uma tatuagem com o surfista Gabriel Medina, com quem viveu uma relação entre 2020 e 2022. Os dois fizeram a tatuagem de uma carinha feliz no dedão do pé e da palavra "love" ("amor", em português) nos dedos das mãos. Eles também tatuaram o mesmo desenho de um tigre nas costas.

No início do "BBB 24", a modelo ressaltou que não se arrepende das tatuagens. "Eu não tiraria, porque faz parte da minha história [...] Sou emocionada e amo ser emocionada", declarou. Veja abaixo fotos das tatuagens:





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: