Reprodução/Globo - 10.03.2024 'Paranoia' de Pitel e preocupação de Lucas com esposa marcam festa no 'BBB 24'





O "BBB 24" contou com mais uma festa na madrugada deste domingo (10). Pedro Sampaio se apresentou para os brothers em uma noite movimentada, marcada por "paranoias" de Pitel sobre o jogo e a preocupação de Lucas Henrique com a esposa (ou ex).









'Paranoia'

A festa patrocinada por uma marca de fast food promoveu diferentes atividades para os brothers, como uma cama elástica. Cada participante ganhou um vídeo personalizado em forma de quadrinho, simulando uma história do confinado com familiares ou outras situações de fora do reality show.





A história de Beatriz foi a única que terminou com uma ilustração da sister dentro do "BBB 24", como se ela entrasse na festa em questão. A diferença no conteúdo da vendedora gerou preocupação de Pitel, que apontou como isso significava um favoritismo da paulista entre o público.

McDonald's faz parte da história da Beatriz e não há lugar melhor para receber a tão sonhada ligação do BBB do que no McDonald's! Que momento especial. 🥹🤧🍔🫰 #BBB24 #TeamBeatrizReis

🎥Reprodução: Globoplay pic.twitter.com/nnifsMWI5u — Beatriz Reis Brasil 🍓 (@BeatrizRBrasil) March 10, 2024





A alagoana reconheceu que a reflexão se tratava de uma "paranoia" ao comentar a ideia com os colegas. "Paranoia. P*rra, na cara da pessoa. P*ta que pariu", reclamou. Leidy Elin e Yasmin Brunet tiveram a mesma opinião que Pitel ao ver o vídeo. "Nem adianta mais, entendeu", ponderou a modelo.

"Sem brincadeira, se for isso aí, pode me tirar", declarou a assistente social. "É f*da, mas não tem o que fazer. É que já está na cara, por causa de outras coisas, também", completou Brunet. Lucas tentou acalmar Pitel, que continuou irritada pela reflexão. A produção cortou a câmera da conversa quando Leidy citou uma bronca que Beatriz levou por subir no palco.

A paranoia com o quadrinho da Beatriz segue #BBB24



pic.twitter.com/BulUhFpYD6 — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2024





Leidy: "Vou levantar outro ponto: ela [Beatriz] tomou uma comida de cu porque subiu no palco e sabe que não pode subir no palco..."



A câmera foi cortada. #BBB24



pic.twitter.com/UcCalFVHAA — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2024





Apesar do grupo concordar com o suposto favoritismo da vendedora, Pitel foi quem ficou mais abalada com a questão na noite. A sister seguiu desabafando com Lucas: "Não estou falando nada em relação a ela [Beatriz], ela é f*da, a história dela é f*da".

"É sobre a razão de continuar [no programa]", sugeriu Buda. "É. Estou fazendo o quê aqui? Vou passar, sei lá, mais 2 ou 3 semanas, f*dida, à toa? Me matando por um negócio", avaliou Pitel. Mais tarde, antes de dormir, a alagoana ainda chorou enquanto questionava a participação.

Pitel: "Eu não tô falando nada em relação a ela [Bia] não! Ela é foda, a história dela é foda, enfim...”



Buda: “É sobre razão de continuar”



P: Tô fazendo o quê aqui? Vou passar sei lá, 2 semanas, 3, fodida, a toa? Me matando por um negócio..." #BBB24



pic.twitter.com/gSrt5QRzjW — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2024





Yasmin elogiando a Pitel e fazendo ela se sentir melhor 🥹 #bbb24 pic.twitter.com/WYRk1H9Z8s — Ana filha de Pitanda 🍊 (@sosmsonhos) March 10, 2024





Preocupação

Além da "paranoia", Pitel também curtiu a festa com Lucas em momentos descontraídos, como abraços, danças e carinhos. O professor vive uma polêmica fora do reality show pela proximidade com a sister. Camila Moura, esposa do brother, terminou o casamento após acusá-lo de traição pelos flertes com a alagoana .

Sem saber da separação, Buda falou da esposa ao refletir sobre o almoço do anjo que ganhará neste domingo. O participante está preocupado se Camila vai ou não aparecer. Vale lembrar que a também professora, que reúne 2 milhões de seguidores no Instagram, afirmou que não estará no conteúdo , mas Boninho fez um suspense sobre o recado .

"Estou muito inseguro com uma parada. Não sei... o vídeo do anjo. Se Camila vai aparecer ou não vai", afirmou, em conversa com Pitel. "Por que ela não apareceria?", questionou a sister. "Não sei o que está passando lá fora", explicou ele. Os dois caíram na risada e começaram a cantar diante da resposta do brother.

Buda falando que tá inseguro porque não sabe se a esposa dele vai aparecer no video do Anjo #BBB24



pic.twitter.com/9NoViRzB5l — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2024





Mais tarde, Lucas ainda revelou que o "maior receio" da participação dele no programa não é ser "odiado" pelo público, mas "pelas pessoas que ele ama". "É muita insegurança", avaliou, enquanto Yasmin tentava consolá-lo.

Buda disse que o maior receio dele não é ser odiado pelo Brasil, mas ser odiado pelas pessoas que ele ama #BBB24



https://t.co/NZiWUWyNVq — Dantas (@Dantinhas) March 10, 2024





Além de desabafos pessoais, Lucas e Pitel também falaram de jogo no fim da noite. A sister defendeu que "não faz sentido" que o brother imunize ela com o poder do anjo, já que ele tem outras "prioridades" na casa. O participante contou que deve imunizar Leidy da berlinda, mas ainda não sabe que poderá imunizar mais alguém com o poder curinga.





Sugestão de romance

O fim de festa também teve uma conversa sobre os interesses românticos de Matteus no confinamento. O brother se envolveu com Deniziane, já eliminada do programa, e Beatriz questionou se ele ficaria com Isabelle após a vivência no reality show.





O brother de Alegrete comentou a aproximação que teve recentemente com Isabelle, mas negou a sugestão de romance de Beatriz. "Jamais vou ficar com outra pessoa. Fiquei com a Anny e respeito muito ela. Deixei claro que lá fora a gente vai conversar", pontuou.

a bia chegou perguntando pro Matteus se rola um clima entre ele e a Isabelle



Matteus sendo claro que NÃO ROLA NADA e ele curte muito a Anny e quer viver algo com ela aqui fora



SATISFEITOS CARALHO?????????? pic.twitter.com/RchV2tuzij — vic (@todeboafodase) March 10, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: