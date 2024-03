Reprodução/Instagram Boninho





Boninho apareceu nas redes sociais após Lucas Henrique, o Buda, ganhar a Prova do Anjo no "BBB 24" , na tarde deste sábado (9). O diretor do reality fez suspense ao comentar sobre o vídeo do Almoço do Anjo, quando os participantes recebem recados especiais de amigos e familiares.





"Não era esperado, mas, sim, Buda ganhou mais uma prova. E aí... que Prova é essa? Prova do Anjo. E o que tem no Anjo? Tem recado. E que recado tem? Você quer saber que recado tem? Então fica ligado, amanhã, mais ou menos 13h", disse Boninho, em vídeo compartilhado no Instagram.





Em seguida, Boninho ainda brincou: "Gente... Ele não chamou a Pitel!", disse aos risos. "Vocês pediram e a gente entrega puro suco de reality! Tem amor, traição, muita 'DR', tem prova raiz e tem dor de cotovelo! Eita novelinha das boas!", acrescentou o diretor na legenda do post. Curiosos, os fãs do reality comentaram: "Boninho, entrega a fofoca por inteiro, tem criança chorando", brincou um perfil.

Mais cedo, ex-mulher de Buda, Camila Moura , que terminou o relacionamento de 15 anos durante o confinamento do brother, já adiantou que não irá mandar o vídeo para Lucas .



"Ele tem plena consciência das m*** que ele faz! Mas eu estou aqui, na ansiedade para ver a cara dele quando eu não aparecer", escreveu a professora em uma publicação na web.





Camila e Lucas estão juntos desde 2008 e se casaram em 2015. A professora terminou o casamento após acusar Buda de traição, pelos flertes e aproximação do brother com Pitel no reality show .

Moura ganhou popularidade nas redes sociais em meio a polêmica e já apresenta 2 milhões de seguidores no Instagram. Recentemente, ela mostrou o novo visual na rede social, em uma postagem que trazia uma música de Shakira para Piqué, quem traiu a cantora .