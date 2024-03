Reprodução/Instagram/Ana Viana - 10.03.2024 Fernanda Lima lamentou a morte da mãe, Maria Tereza Pereira





Fernanda Lima lamentou a morte da mãe em uma postagem nas redes sociais, neste sábado (9). Maria Tereza Pereira morreu aos 80 anos, menos de um mês após descobrir um câncer pâncreas.





"'Você só saberá realmente o que é o amor quando lhe perguntarem sobre ele e você não pensar em uma definição, mas em um nome'. Teca! Minha mãe! Minha inspiração de vida, de arte, de generosidade, dedicação, ironia e graça. Minha rede de segurança, meu sorriso maior!", iniciou Fernanda na declaração.

A apresentadora agradeceu a equipe médica que acompanhou a mãe nos dias após a descoberta da doença. "Foram dias difíceis. Muito difíceis. Mas foi tanto amor que estou apaziguada. Meus profundos agradecimentos às doutoras e doutores que direta ou indiretamente nos auxiliaram nesses 25 dias desde que descobrimos um câncer de pâncreas na minha mãezinha e que a levou hoje", afirmou.

"E outras tantas mulheres que passaram por aquele quarto de hospital e falaram palavras de amor para a minha mãe, cuidaram, medicaram, limparam e serviram. Cada uma na sua função, do seu jeitinho, fizeram esses dias mais suaves. A vida em um hospital é uma experiência fortíssima. Com mais calma, espero elaborar melhor o que vi e vivi ali dentro. E também quero falar mais da minha mãe e musa maior", completou.





Rodrigo Hilbert, marido de Fernanda, também homenageou a sogra em uma publicação no Instagram. "Que alegria poder te conhecer, Tequinha. Lembro do dia que te vi pela primeira vez, você estava fazendo o teu famoso carreteiro para mais de 200 pessoas, no lançamento do site da tua filha. Nesse dia, você que me conquistou", pontuou.

"Teca, te confesso que me impressionei com tantas coisas que te vi fazer: era marceneira, carpinteira, pintora, cozinheira, cantora e, inacreditavelmente, tocava qualquer instrumento. Mas um dos teus maiores feitos foi ter construído uma família incrível. Aqui seguiremos juntos e sempre lembrando de você, principalmente quando eu esquecer de algum ingrediente do carreteiro", complementou.





