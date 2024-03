Reprodução/Instagram - 06.03.2024 O artista entrou no BBB 24 nesta quarta (6); brothers receberam recado misterioso





Lázaro Ramos entrou no BBB 24 nesta quarta (6). Participante desta semana do quadro "Vamo Invadir sua Casa", apresentado por Marcos Veras, o ator deixou uma mensagem enigmática para os participantes do programa e causou especulações entre os brothers.



"Atenção. O Brasil pediu e ainda hoje vocês vão descobrir"", escreveu ele no recado. Assim que a produção liberou a entrada dos participantes na parte interna da casa, o elenco do BBB 24 foi procurar o ator.





""Vai ter alguém aqui, vai entrar. Eu tô falando que vai entrar alguém", opinou Leidy Elin. No entanto, Boninho afirmou que não terá repescagem e Casa de Vidro nesta edição do reality.

Semanalmente, o ator Marcos Veras entra no programa com um artista enquanto os participantes estão em outra área da casa. Na semana passada, a atriz Deborah Secco foi a atração do quadro . Os atores Ary Fontoura e Susana Vieira também já participaram da dinâmica.

Veja aqui o momento:

