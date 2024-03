Reprodução/Globoplay - 06.03.2024 Boninho responde sobre chance de repescagem e paredão falso no BBB 24





Boninho deu spoilers para as próximas semanas do BBB 24. O diretor fez uma participação no Mesacast BBB na última terça-feira (5) e foi questionado sobre a possibilidade de repescagem ou Casa de Vidro no reality show.

"Repescagem? Não, gente, para quê? Nem Casa de Vidro", disparou o diretor. Boninho também deu spoiler de uma possível dinâmica para o Sincerão, quadro exibido nas noites de segunda-feira, véspera do paredão. "Já inventei que o próximo Sincerão será para eles escolherem quem é o fósforo da casa", disse.



















Na dinâmica pensada pelo diretor, os brothers indicariam "fósforo" (para quem incendeia a casa), "garfo" (para quem espeta os participantes) e caneca (para quem seria substituível/não faz falta). Na sequência, Boninho negou que a dinâmica funcionará dessa forma. "Como já dei o spoiler, não vai ser assim. Mas, se a dinâmica for essa, vai funcionar", disse o Big Boss.

A possibilidade de existir um paredão falso não foi confirmada, nem desmentida pelo diretor. "Se existir, o público vai ficar sabendo antecipadamente."

