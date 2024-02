Reprodução/Globo - 28.02.2024 A atriz fez uma participação especial no programa nesta quarta (28).





A atriz Deborah Secco fez uma surpresa para os participantes do BBB 24 nesta quarta (28). Ao ser a convidada da semana do quadro "Vamo Invadir sua Casa", apresentado por Marcos Veras, a protagonista de "Elas Por Elas", apareceu na parte interna da casa do reality.



As primeiras participantes a terem o contato com Secco foram Alane, Beatriz e Isabelle. A paraense entrou no quarto Magia e encontrou uma mulher deitada em uma das camas. Para a surpresa, era a artista, que se demonstrou 'chocada' por estar dentro do reality. "Meu Deus do céu. Posso te abraçar?", perguntou Alane visivelmente surpresa.





"Vou ser demitida", brincou a atriz. Assim que saíram do quarto, as participantes gritaram pelo local para avisar os outros brothers acerca do ocorrido. Na sala, a atriz interagiu com os integrantes da edição e abraçou um por um. "Eu não podia estar aqui, foi um erro. Eu tenho que ir embora. O Marcos Veras me esqueceu aqui", ironizou ela.

Logo após a interação, a artista se despediu do elenco do BBB 24. Quando tudo se acalmou, Davi disse aos companheiros que não conhecia o trabalho de Deborah Secco. "Pra mim, era uma participante estrangeira. Aí eu fiquei sem reação, fiquei normal", falou o baiano.

Vale lembrar que a atriz já entrou na Casa Mais Vigiada do Brasil em uma outra ocasião. Na edição de 2008, ela passou cerca de 24 horas confinada com os participantes.

No X, antigo Twitter, a atriz comemorou a participação repentina no programa dirigido por Boninho. "Vocês me pedem tanto para entrar de novo no BBB... Está aí amores. Entrei no BBB 24", publicou ela. Nos comentários, um seguidor avaliou a falta de conhecimento de Davi em relação à Secco. "Já vi que ele falou que não sabe quem eu sou", respondeu ela em tom de brincadeira.

O ex-participante Marcus Vinicius também amou o momento e se declarou para a veterana. "Deborah! Meu Deus! Eu ia surtar tanto, mulher! Ia te dar meu microfone para você ficar para sempre [com ele]", comentou o oitavo eliminado desta edição.

Veja aqui o momento:

Vcs me pedem tanto pra entrar de novo no BBB… tá aí amores! Entrei no #BBB24 😂 pic.twitter.com/ioWPrMSgk1 — Deborah Secco (@dedesecco) February 28, 2024





