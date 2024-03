Reprodução/Globo - 06.03.2024 Michel foi eliminado do 'BBB 24' no 11º paredão da edição





Michel, 11º eliminado do BBB 24 , revelou nesta quarta (6) que pretende se casar com o namorado Renato. Em entrevista ao Mais Você, com Talitha Morete e Fabrício Battaglini, o professor afirmou que deseja ir ao altar com amado.



"Quero casar, o casamento é meu objetivo. Ter meu cantinho. Foi o primeiro [que apresentei para a família], foi um momento muito especial para mim. É um homem sensacional, que me faz muito feliz, que me completa. Minha família abraçou, ama ele", contou ele.





"Um dos meus maiores adversários era a saudade. Foi avassaladora. Você não ter contato parece que esquece a voz, a pessoa, o físico. É uma loucura! Quando ganhava o Anjo, dava uma respirada", disse Michel.

O participante foi o 11º eliminado do reality, em um paredão triplo com Davi e Alane. Com 70,33% dos votos, o brother se despediu dos colegas de jogo. O baiano foi o segundo mais votado com 28,73% de rejeição e Alane obteve apenas 0,94% dos votos.

