Michel, 11º eliminado do "BBB 24", se decepcionou com o número de seguidores que conquistou durante a passagem pelo Big Brother Brasil. Na madrugada desta quarta-feira (6), o ex-BBB participou do Bate-Papo BBB, com Thaís Fersoza e Ed Gama, e reagiu negativamente à informação.



Fersoza e Ed tentaram "maquiar" o número, apontando um crescimento de 150%. No entanto, ao descobrir que estava com pouco mais de 100 mil seguidores, Michel rebateu ao vivo. "Só isso", questionou.

Ed Gama, um dos apresentadores do programa da Globo, gargalhou da reação do participante e Fersoza tentou mediar. "Pensa que você tinha mil seguidores para 155 mil", disse. "Mas comparado a esses números astronômicos aí...", ponderou Michel.





Os números que Michel citou são de Davi, Isabelle e Beatriz. Antes de descobrir os próprios seguidores, Michel recebeu a informação de que o trio conquistou mais seguidores durante a exibição do programa. "Calma, agora você tem uma agenda de ex-BBB, vai participar do café no Mais Você, conversar com Ana Clara", completou Ed Gama, tentando minimizar.

Sem seguidores, mas com prêmios. Durante o BBB 24, Michel conquistou em prêmios um valor maior que a premiação que o vice-campeão vai receber no fim do reality. O ex-brother garantiu o equivalente a R$ 250 mil em recompensas oriundas das dinâmicas da casa, superando o valor do prêmio do 2º colocado do programa, de R$ 150 mil.