Reprodução/Instagram Vídeo: Wanessa Camargo reencontra mãe e filhos após expulsão do BBB 24

Wanessa Camargo apareceu nas redes sociais neste domingo (3), um dia após ser expulsa do "BBB 24". No Instagram, a cantora exibiu como foi o reencontro com a mãe Zilu Camargo e com os filhos José Marcus, de 12 anos, e João Francisco, de 9, frutos do casamento com o empresário Marcus Buaiz.

No registro, a ex-participante do "BBB 24" aparece descendo da aeronave privativa e sendo recebida por Zilu, que, assim como a filha, estava muito emocionada.

Já na residência, Wanessa foi recebida pelo filho caçula, que a presenteou com um buquê de flores. Posteriormente, o primogênito se reuniu aos dois, selando o reencontro emocionante.

O abraço que acolhe, compreeende, ama e cuida.



Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan 🌷 pic.twitter.com/KTrALrHeV3 — Wanessa Camargo 🌷 (@WanessaCamargo) March 3, 2024

"O abraço que acolhe, compreende, ama e cuida. Wanessa já está em casa recebendo todo apoio de sua família. Obrigada pelas mensagens de vocês, que também são força para Wan 🌷", publicou a equipe de redes sociais da cantora.

Wanessa Camargo foi expulsa no sábado (2) após Davi ir ao confessionário reclamar de uma atitude da participante. Durante a madruga, a cantora deu um tapa na perna de Davi enquanto o motorista dormia.

A cantora deixa o reality por desclassificação por infringir a regra que proíbe agressão.