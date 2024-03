Reprodução/Instagram - 04.03.2024 Zilu Camargo relata reencontro com Wanessa após expulsão do BBB 24





Depois da expulsão de Wanessa Camargo do BBB 24, Zilu Godoi foi às redes sociais nesta quarta-feira (04) e contou como foi o reencontro com a filha depois dos meses de confinamento. A cantora, que ingressou na competição pelo grupo do Camarote, deixou a disputa milionária na tarde deste último sábado (2).

"Estou aqui, já, na casa da Wanessa, na minha casa. Ela mora aqui comigo, a casa é minha e dela. E a gente está aqui, enchendo ela de carinho e de amor. Está todo mundo trabalhando e vida que segue, bola pra frente. Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós e ele age de acordo com aquilo que é melhor pra gente", disse a criadora de conteúdo digital.







A matriarca contou, ainda, que a casa em que mora no exterior está em reforma e que está aproveitando o momento para ficar ao lado da artista, no Brasil.

"Vamos seguir em frente, trabalhando. Eu estou trabalhando daqui porque estou com uma reforma nos Estados Unidos, e estou com coisa aqui, para resolver. Ao mesmo tempo, estou apoiando. Agora mesmo ela foi buscar o Joãozinho [filho], ela está a todo vapor".

"Lógico que as coisas não estão bem, mas vão ficar. Tenho certeza que vão ficar, tá?", concluiu.





Relembre a expulsão

Wanessa foi desclassificada do reality show depois que Davi, que estava dormindo no Quarto Magia da casa, dizer que se sentiu "desrespeitado" por uma atitude de Wanessa após a festa de sexta (1).

Logo após a cantora ter corrido no cômodo, com os colegas de confinamento tentando segurá-la, ela se aproximou da cama do motorista de aplicativo e bateu no pé dele, acordando-o.

“É o Davi que está dormindo, Wanessa”, disse Yasmin. A cantora respondeu: “Desculpa Davi, estou bem louca”.

Eu não gosto da Wanessa Camargo, mas ser expulsa por causa disso aqui, não faz o menor sentido.

pic.twitter.com/sCMoubSA4n — Josué Nunes (@josuenunes) March 2, 2024





Durante a tarde de sábado (2), Davi foi chamado ao Confessionário para dizer como estava se sentindo: "Ela viu que eu estava dormindo na cama e deu um tapa na minha perna e ainda pediu desculpas", afirmou o baiano.

"Eu me senti invadido no momento... Eu acredito que isso é falta de respeito... Se fosse eu, acredito que teria sido uma agressão", pontuou.

Na sequência, Wanessa também foi chamada ao Confessionário. "Nós recebemos uma denúncia de agressão, desta noite, no final da festa, pelo Davi. Você deu um tapa nele quando ele estava dormindo. Ele se sentiu agredido com esse tapa. Por conta desse tapa, dessa agressão e da denúncia dele, você vai ter que deixar o Big Brother agora".

🚨Davi: “Sim, eu me senti agredido pela Wanessa Camargo ontem à noite. E por questão desse tapa, quero que ela seja expulsa do programa!” #BBB24 pic.twitter.com/QW1VQVhhzh — Fábio Parpinelli (@fabinhotv) March 3, 2024





