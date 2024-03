Reprodução/Instagram - 04.03.2024 Carolina Dieckmann sai em defesa de Davi após climão com Yasmin no BBB 24





O público está de olho nos conflitos que aconteceram durante a formação do 11º paredão do BBB 24. Nesta segunda-feira (04), Carolina Dieckmann movimentou as redes sociais ao comentar os acontecimentos do programa e opinar sobre o embate entre Davi e Yasmin Brunet. "Acontece no jogo, acontece na vida", escreveu a atriz.

No paredão, Davi chamou a modelo de "jogadora inútil" . A comoção foi imediata, tanto dentro quanto fora da casa, e a mãe da participante, Luiza Brunet, chegou a afirmar nas redes que o motorista de aplicativo teria cometido injúria ao referir-se a ela assim.





















As duas torcidas têm se alfinetado nas discussões sobre o programa, e Carolina Dieckmann, que já defendeu Davi em outras oportunidades durante o reality show, compartilhou uma publicação em que o autor elenca diferentes termos usados pela sister para se referir ao participante, tais como "psicopata, maldoso, perigoso, tóxico, manipulador, violento, agressivo, cínico, mentiroso, ruim, subterrâneo, fraco, burro moleque, desonesto, mau educado", e compara com a fala de Davi, que classificou Yasmin como "inútil".

"Esse é o post. Acontece no jogo, acontece na vida. Bom dia, Brasil", escreveu a atriz nas redes sociais. Nos comentários, as opiniões estavam divididas. "Vai assistir o programa, você só opina vendo corte", escreveu uma pessoa que pedia a permanência de Davi no paredão com Alane e Michel. Já outro fã que discorda das opiniões da atriz alegou: "Ele é tudo isso e mais um pouco! Fez a jogada mais baixa e mais suja da história do BBB".

