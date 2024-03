Reprodução / TV Globo BBB 24: Yasmin reclama de Davi após ser chamada de jogadora inútil; veja

Yasmin, Pitel e Fernanda comentavam quem poderia as chamar para o próximo Sincerão durante a madrugada desta segunda-feira (4), quando MC Bin Laden e Lucas Henrique chegam e começam a falar de Davi. A modelo reclama do baiano.

"Por que ela falaria de você se agora a parada dela é comigo? Ela deve estar morrendo de ódio que eu saí no Bate e Volta", questiona Yasmin. "Porque esse pessoal... Por que o Davi sempre vai nas outras pessoas e não vai em quem ele arruma 'bagulho' grande? É a mesma coisa. Era para o Davi ter puxado o Bin. Com todas as letras do mundo. Mas não puxa, porque tem medo. Porque o Bin peitou ele de um jeito e ele não vai atrás de quem peita ele grandão. Ele vai e atira para outro lado. As meninas, a mesma coisa", opina Fernanda.

"Mas eu acho que não tem nenhum motivo de falar com você", diz Pitel. Yasmin, então, discorda: "Ele me falou aquela besteira que ele falou agora, de uma vez. Tirando aquela parte do inútil, ele distorceu o negócio das estalecas. Porque eu não estava no VIP, eu queria estar no VIP e quis ferrar com a casa toda. Ele pegou o estereótipo que eu vim quebrar e falou no ao vivo que eu sou assim".

"Inútil é uma palavra muito forte para dizer ao vivo", comenta Bin. "Ele sabe o que ele fala, ele não é burro", opina Fernanda. "Ele fala isso de forma proposital para as pessoas acharem que isso é um posicionamento forte. Quem fala, às vezes, mais grosso, é o que o povo vai achar 'forte'. Pra mim, é mal educado, mas para muita gente é 'personalidade'", avalia Lucas. "Você só é chato, você não tem personalidade, você é desrespeitoso, mau educado e chato", concorda a alagoana.

"Para mim, ele é o jogador mais fraco da casa inteira. Se ele fosse bonzão mesmo, ele chamava o Bin", conclui Yasmin. Depois, a modelo encerra a conversa dizendo que a presença do baiano a faz mal.

Durante a formação do Paredão do último domingo (3), Davi escolheu Yasmin para ir para a berlinda e justificou a escolha: “Porque eu acho ela uma jogadora inútil dentro da casa, no meu ponto de vista. Não a vejo se movimentar no jogo”.

No fim, Yasmin ganhou a prova do Bate e Volta e se livrou do Paredão.





Assista o AUÊ, programa de entretenimento do iG Gente