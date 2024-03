Reprodução / TV Globo BBB 24: Lucas afirma que Davi deve deixar o reality: ‘Muito errado’

Durante a madrugada desta segunda-feira (4), Lucas Henrique e Pitel conversam na área externa da casa. Os brothers falam do cenário do paredão e quem deve sair na terça-feira. O capoeirista opina que Davi deve ser o próximo eliminado.

"Vou fazer uma pergunta que a Fernanda me fez. Para você, qual é o cenário do Paredão?", questiona Pitel. "Eu acho que qualquer análise que eu vá fazer vai ser com um olhar enviesado. Eu acho, de verdade, que o Davi pode ser que saia, sim, pelas atitudes que ele tem tomado aqui na casa. Ou a gente está vendo isso aqui muito errado", responde Lucas.

"Rapaz, de verdade, eu não duvido que a gente esteja vendo errado", analisa a alagoana. "Eu também não. E aí isso me leva para um segundo ponto: um Paredão entre Alane e Michel", diz o Líder.

"Você consegue dizer quem sai?", pergunta o brother. "Não, de verdade, não. São muitas questões", pondera Pitel.

