Reprodução/Globo - 04.03.2024 Alane, Davi e Michel disputam o décimo primeiro paredão no 'BBB 24'





O décimo primeiro paredão do "BBB 24" foi formado neste domingo (3). Alane, Davi e Michel caíram na berlinda e disputam pela permanência no reality show, em mais uma votação em que o público vota para eliminar um dos participantes.





Segundo parcial da enquete do iG Gente, Alane tem menos chances de deixar o programa, já que recebeu apenas 5% dos votos. O embate real ficou entre os brothers. Enquanto Davi tem 40% dos votos, Michel deve ser eliminado com 55% de rejeição dos espectadores.

O paredão começou a ser formado após Davi atender o Big Fone na tarde de domingo. Após a sequência de trotes do Big Boss, a ligação colocou o motorista de aplicativo na primeira vaga da berlinda.





Já no programa ao vivo, Pitel usou o poder do anjo para imunizar Fernanda. O líder Lucas Henrique indicou Michel. No confessionário, apenas Alane, Yasmin Brunet e MC Bin Laden foram votados pelos colegas. Com 6 votos, Alane ocupou a terceira vaga da disputa.

A ida ao paredão pelo Big Fone gerou um benefício para Davi, que teve direito a um contragolpe. O brother puxou Yasmin para a berlinda, mas a modelo venceu a prova e bate a volta e escapou da posição.

Quem deve ser eliminado do "BBB 24"? Alane, Davi ou Michel? Vote abaixo:

Quem você quer eliminar do #BBB24 ? Alane, Davi ou Michel? VOTE! — iG Gente (@iggente) March 4, 2024





+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: