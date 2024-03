Reprodução/Globo - 04.03.2024 Yasmin Brunet protagonizou noite após formação de paredão no 'BBB 24'





Yasmin Brunet foi o destaque da madrugada desta segunda-feira (4) no "BBB 24". A modelo escapou do paredão, após vencer a prova bate e volta, e teve uma noite agitada no reality show. A sister se revoltou com Davi e brigou com um aliado do brother, Matteus.





Yasmin X Davi

Brunet demonstra revolta contra o motorista de aplicativo desde a expulsão de Wanessa Camargo, no sábado (2) . No entanto, a sister mostrou mais irritação com o Pipoca após o último programa ao vivo, ocasião em que o brother chamou a modelo de "inútil".

Após a atração, Yasmin apontou a "falta de respeito" do rival e chorou enquanto desabafava que não "precisava passar por isso". "Se o Brasil não ver que ele não é legal, não me interessa permanecer em um jogo onde ser assim é legal", disse, enquanto era consolada por sisters.

Yasmin fala de Davi, enquanto o brother está atrás dela na cozinha.













Yasmin disse que se o Davi permanecer no programa, não tem mais motivo pra ela continuar no jogo. #BBB24



pic.twitter.com/tVTow1Zobz — Dantas (@Dantinhas) March 4, 2024





A integrante do Camarote também descreveu como "torturante" ter que conviver com Davi no confinamento e relembrou uma briga de semanas atrás. "Ele falou que Camarote não merece ganhar e depois mentiu que não falou isso [...] Como ele é mentiroso", pontuou.









Yasmin para MC Bin Laden: "Tudo é Camarote que ele (Davi) quer tirar daqui"





A modelo ainda avaliou na madrugada que o motorista de aplicativo "cresce para cima de mulher" e que ele usa um "estereótipo" de Yasmin contra ela. "Ele pega um estereótipo que vim aqui quebrar e usa isso a favor dele, contorcendo a situação. Como se eu fosse uma patricinha nojenta", pontuou.

Yasmin 💬: "Eu vejo que ele [Davi] cresceu pra cima de uma mulher desnecessariamente"



Leidy Elin 💬: "Pra mim, ele cresce pra cima de todo mundo"



Y 💬: "Homem não. Que homem que ele cresce?"



L 💬: "Ele mandou o Buda tomar no **" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/95chgDMJCA — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2024





Yasmin sobre Davi: "Ele pega um estereótipo que eu vim aqui quebrar e usa isso a favor dele, contorcendo a situação. Como se eu fosse uma patricinha nojenta..."





Yasmin X Matteus

Em um dos momentos em que criticava Davi na noite, Brunet reclamou dos aliados do brother na casa. "Quem anda com ele, passa a mão na cabeça, é feminista seletivo. O Matteus é bonzinho seletivo, todo mundo ali é seletivo", comentou.





Matteus tentou conversar com Yasmin, mas ela partiu para a briga com o brother e repetiu que ele é "bonzinho seletivo". "Não quero falar com você. Você votou em mim e agora está do lado do menino que me chamou de inútil ao vivo. Se fosse o Bin falando isso das meninas, você ia fazer o quê?", questionou.

"Calma, não grita comigo, não estou gritando contigo", rebateu o brother. Matteus deixou a sala após o apoio de sisters a Yasmin, reforçando que "não fez nada" contra a modelo. Leidy Elin caiu no choro com Brunet após o caso.













'Inútil'

Davi não teve um embate direto com Yasmin na noite, mas repetiu entre os aliados que vê a sister como "inútil" no jogo, mesmo após a vitória na prova bate e volta. O brother foi alertado sobre o uso do termo "pesado" e o motorista de aplicativo concordou: "É pesado mesmo, é que não pegam leve comigo, não. Por que vou pegar leve?"

Davi: "Ela ganhou a prova do Bate e Volta mas eu ainda acho ela inútil"









"Não tenho essa perseguição com ela [Yasmin]", declarou Alane no bate-papo. "Não [tinha], mas agora passei a ter. Não vai ser perseguição, vai ser mira mesmo", reagiu Davi.

Alane: "Eu não tenho essa perseguição com ela [Yasmin] assim não"

Alane: "Eu não tenho essa perseguição com ela [Yasmin] assim não"

Davi: "Não, mas agora eu passei a ter"





