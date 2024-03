Reprodução Após flerte com Pitel, esposa se vira contra Lucas Buda: 'Pau no c*'

Camila Moura se revoltou neste domingo (3) após o comportamento de Lucas Buda com Giovanna Pitel viralizar nas redes sociais. Casados há oito anos, a professora parece ter colocado um fim na união depois que o participante do "BBB 24" flertou com a colega de confinamento.



Através do Instagram, Camila vem se posicionando contra o então marido Lucas Buda. A professora publicou fotos do casal sendo rasgadas e uma mala de viagem, indicando que colocaria os pertences do brother.

"São muitas mensagens de carinho! Não tenho como não agradecer a esse apoio todo... não esperava. Pra quem não sabe ontem eu era uma professora de história desempregada, 100% anônima, mas por acreditar que somente eu posso me defender nesse momento resolvi colocar a cara no sol! Quero que saibam que o apoio de vocês nessa situação me liberta de muitas amarras", destacou.

"Estou no momento resolvendo alguns problemas em relação a tudo isso, e já estou vendo mais absurdos surgindo. Espero que entendam minha posição e aguardem meu pronunciamento. Mas saibam que desde já: #paunocudobuda", finalizou.

Desde a festa da sexta-feira (1º), Lucas Buda vem chamando atenção devido às declarações para Giovanna Pitel. O brother dedicou a música "Baiana", de Emicida, para a sister e neste domingo voltou a dizer que ela "bagunçou" ele.