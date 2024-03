Reprodução/Globo - 04.03.2024 Fernanda percebeu uma 'paixão' de Lucas por Pitel no 'BBB 24'





Fernanda percebeu uma "paixão" de Lucas Henrique por Pitel no "BBB 24". A observação foi feita na madrugada desta segunda-feira (4), enquanto a sister analisava a aproximação do brother com a amiga.





"Ele pegou uma paixão nela. Não vou mentir não, estou meio enciumada", avaliou Fernanda, em conversa com Michel. A sister listou comportamentos que justificam a "paixão" do professor pela assistente social, como o olho do brother estar "brilhando" ao olhar para a participante.

"Fica toda hora abraçando ela, o olhinho fica até brilhando quando olha para ela. Fica fazendo elogios, 'nossa, você está linda'. Fica botando a mão e começa a cantar a música do Emicida. Fico só olhando", declarou.

Fernanda 🗣: "Ele [Lucas Henrique] pegou uma paixão nela [Pitel]. Não vou mentir não, tô meio enciumada" #BBB24 #RedeBBB pic.twitter.com/DicvAxW3dB — Big Brother Brasil (@bbb) March 4, 2024





Fernanda mencionou um caso da última festa no reality, em que Lucas "Buda" dedicou a música "Baiana", de Emicida, para Pitel. O brother também flertou com a sister na festa e, no domingo, voltou a dizer que ela "bagunçou" ele. A situação gerou polêmica com Camila Moura, esposa de Lucas que sugeriu o fim do casamento diante do ocorrido.

+ Assista abaixo ao "AUÊ", o programa de entretenimento do iG Gente: