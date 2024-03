Reprodução/Instagram BBB 24: equipes de Davi e Wanessa Camargo se pronunciam após suposta agressão da cantora ao motorista de aplicativo

Depois de Davi acusar Wanessa Camargo de agressão no BBB 24, as equipes dos dois participantes resolveram se pronunciar sobre o episódio nas redes sociais. Após os pronunciamentos, no entanto, o clima esquentou, e as assessorias trocaram farpas.

Nos perfis do Instagram e X do motorista de aplicativo, foi publicado um texto que dizia que a equipe está acompanhando atentamente os acontecimentos da madrugada e reconhece que o brother se sentiu invadido com a postura da cantora.

Reconhecemos que o Davi se sentiu com seu espaço invadido, e estamos aguardando as análises detalhadas das imagens para…

Além do texto, a assessoria de Davi compartilhou registros da festa nos quais Wanessa aparece detonando o participante em conversa com aliados.



Já nas redes de Wanessa Camargo, o time da cantora disse estar consciente de que ela estava em um momento descontraído, "sequer sabia quem estava deitado na cama e não fez nada que ameaçasse a integridade física de ninguém".

"Reforçamos que, no mesmo dia, ela foi acordada no susto pelo mesmo participante e não levantou uma possível provocação", acrescentou.



Estamos acompanhando os acontecimentos das últimas horas, conscientes de que a Wanessa estava em um momento descontraído, final de festa, sequer sabia quem estava deitado na cama e não fez nada que ameaçasse a integridade física de ninguém.



Reforçamos que, no mesmo dia, ela foi…

A treta não parou por aí... A assessoria do motorista de aplicativo pediu para que a equipe rival jogasse com "clareza e sinceridade" e alegou que a cantora sabia, sim, quem estava deitado na cama no momento em que a suposta agressão teria ocorrido.

Vamos jogar com clareza e sinceridade, adm? Independente do que configura ou não o ocorrido, Wanessa tinha sim conhecimento de quem estava ali deitado. No momento em que entra no Quarto, a mesma se vira para a cama em que Davi estava deitado e diz: "Ih Davi, desculpa". Como…





Suposta agressão de Wanessa Camargo a Davi divide público do BBB 24

Neste sábado (2), o nome de Wanessa Camargo foi parar nos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter). De um lado, há quem defenda a cantora e minimize a situação. Do outro, internautas pedem expulsão da artista.

"ESTE É O PONTO. É como o Davi se sentiu com isso. De fato, se tivesse sido o contrário, todos estariam questionando. Foi uma falta de respeito ENORME com ele. Quero WANESSA EXPULSA", opinou um fã.

"ESTE É O PONTO. É como o Davi se sentiu com isso. De fato, se tivesse sido o contrário, todos estariam questionando. Foi uma falta de respeito ENORME com ele. Quero WANESSA EXPULSA", opinou um fã.

"Odeio esse papinho de 'e se fosse ao contrário?' do Davi e da corja dele, porque JÁ FOI AO CONTRÁRIO. E a Wanessa não ficou com esse drama todo, levou numa boa e continuou. Esse cara tem que sair o mais rápido possível!", disparou uma internaura.

"Odeio esse papinho de 'e se fosse ao contrário?' do Davi e da corja dele, porque JÁ FOI AO CONTRÁRIO. E a Wanessa não ficou com esse drama todo, levou numa boa e continuou. Esse cara tem que sair o mais rápido possível!", disparou uma internaura.





Wanessa Camargo x Davi: entenda o que aconteceu

Davi não gostou nada de ser acordado por Wanessa Camargo na madrugada de pós-festa no BBB 24 . Ele dormia no Quarto Magia, quando a artista, que estava alcoolizada, entrou no cômodo cantando, dançando e acendendo as luzes. No meio da bagunça, Wanessa deu um "tapa" na perna do brother.

Em conversa com Isabelle e Matteus, Davi acusou Wanessa de agressão. "Se fosse eu no lugar dela, eu queria ver. Para mim, isso é falta de respeito, provocação e agressão", reclamou ele. O baiano também foi ao confessionário denunciar o ocorrido e contou: "Falaram que vão analisar as imagens".

Se confirmada a versão de Davi, Wanessa Camargo pode vir a ser expulsa do reality show. Até o momento de publicação desta notícia, a produção do reality ainda não se pronunciou sobre ocorrido.