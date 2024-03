Reprodução Beatriz Reis se empolgou durante a festa de sexta-feira (1º) e foi para cima de Wesley Safadão

Não é só Wanessa Camargo que sofre ameaças de expulsão do BBB 24 neste sábado (2). O comportamento de Beatriz durante a madrugada também gerou controvérsias e levou o público a pedir a expulsão da jovem do reality show.

A vendedora passou do ponto durante a apresentação do cantor Wesley Safadão na festa de ontem (1º). Beatriz teria infringido uma regra do programa ao encostar nos ombros do artista. Esta não é a primeira vez que a sister se empolga com uma atração.

O episódio chegou a envolver até mesmo a apresentadora Sonia Abrão, do A Tarde é Sua (RedeTV!). Nas redes sociais, a jornalista comentou: "Bia vai ser expulsa? Tomara que não! Ela tocou no Wesley Safadão durante a festa, quebrando o regulamento mais uma vez. Quero nem ver o resultado disso!".

Boninho, o diretor do programa, decidiu responder à pergunta e garantiu: "Não! O que não pode é subir no palco se existe um "separador". Ele está no gramado, sem problemas!".

Safadão também já se pronunciou após a repercussão do caso. "Segue o jogo. Ela só me trouxe alegria no show, nada além. Não me incomodou em nenhum momento!", garantiu ele.