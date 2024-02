Reprodução/Globo - 26.02.2024 Rodriguinho no 'BBB 24'





Rodriguinho caiu no primeiro paredão no "BBB 24" e enfrenta uma disputa com Fernanda e Lucas. O resultado da berlinda será revelado no programa desta terça-feira (27), mesmo dia em que o cantor completa 46 anos.





Em um bate-papo na madrugada desta segunda-feira (26), o brother falou da possibilidade de ser eliminado durante o aniversário. "Ia ser épico eu sair no meu aniversário, épico. Quem que saiu no aniversário? Ninguém", declarou.





Espectadores debocharam da declaração no X, antigo Twitter. "Esse será um presente de aniversário perfeito, Rodriguinho", escreveu um internauta. "É seu aniversário e quem ganha o presente somos nós", afirmou outro. "A gente vai te dar esse presente, fica tranquilo", pontuou mais um.





Ainda na madrugada, o cantor repetiu uma opinião recorrente no reality show, de que deseja ser eliminado . "Vou ficar com tanta raiva se o povo me deixar aqui", ponderou.



