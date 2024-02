Reprodução/ Instagram Rodrigo Godoy, ex-marido de Preta Gil

Rodrigo Godoy, ex marido da cantora Preta Gil , usou as redes sociais no último domingo (25) para responder uma pergunta que, segundo o próprio, são os questionamentos mais recorrentes direcionados a ele e indagam se ele estaria ou não solteiro.







"Sem dúvidas, o que mais me perguntam é se eu estou solteiro. É muita gente perguntando a mesma coisa. Já que perguntam tanto e para parar de perguntar tanto, a resposta é: não, não estou", disse ele, negando que estaria solteiro e confirmando uma relação amorosa.





Rodrigo, no entanto, não detalhou qual o rótulo da relação e com quem seria. Desde que o casamento dele e de Preta Gil chegou ao fim, em janeiro de 2023, após traições vindas dele com a stylist da cantora, Ingrid Lima, o professor de Educação Física não assumiu namoro com ninguém, além da pivô da separação.





Godoy e Lima foram vistos publicamente depois do divórcio, porém o relacionamento chegou ao fim em julho . Com a descoberta da traição, a filha de Gilberto Gil desabafava com frequência nos stories do Instagram e também já falou sobre o assunto no "Mais Você".





"Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios e maquiavélicos e tão sujos comigo", contou, através das redes sociais, em setembro de 2023.





