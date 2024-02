Instagram/Globo Giovanna Ewbank cita racismo ao falar sobre Davi no BBB





Giovanna Ewbank gravou um vídeo para falar sobre o participante Davi do BBB 24. A atriz e apresentadora afirmou que está "difícil de assistir" e citou o racismo que as pessoas também sofrem fora do reality.





"O BBB É e SEMPRE foi um recorte da sociedade. O que acontece lá dentro, acontece aqui fora todos os dias! Que a gente observe, aprenda e não repita!", escreveu em seu perfil do Instagram, neste domingo (11).

Emocionada, Gio acredita que os colegas de confinamento estão fazendo um "massacre" com o brother. "As pessoas estão completamente cegas e fazem um massacre com ele. E como não estão conseguindo acabar com o cara, eles estão tentando acabar com quem o cerca, quem o apoia", avaliou.





Em seguida, a atriz ressaltou que o preconceito muitas vezes pode aparecer de forma implícita. "O racismo está nas entrelinhas, no olhar, no desprezo. É muito triste a gente ver isso de fora e não poder fazer nada", lamentou.

"Espero que ele crie forças para não desistir do jogo. Se ele desistir, tudo bem também. Porque sei que ele vai sair muito amado. Independentemente de vencer ou não o jogo, ele já é um vencedor", disparou a esposa do ator Bruno Gagliasso.

Vale lembrar que Davi quase desistiu do jogo na manhã deste domingo (11) , após os últimos acontecimentos na casa. O motorista de aplicativo vem sofrendo rejeição de outros participantes, especialmente de Wanessa Camargo. O baiano, no entanto, mudou de ideia após conversar com Boninho, diretor do reality. Parte do áudio de dentro do confessionário vazou para quem acompanhava pelo Pay-Per-View .





Mais cedo, Giovanna Ewbank já havia usado o seu perfil no X, antigo Twitter, para lamentar o que estão fazendo com Davi.

"Já até chorei vendo os vídeos de hoje do BBB. Ultrapassou jogo há muito tempo. A desumanização do Davi dentro da casa tem nome. Nem sei se desejo força pra ele seguir, queria mesmo era dar um abraço apertado. Ainda bem que ele tem a Isabelle", escreveu Ewbank, na tarde deste domingo (11).