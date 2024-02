Reprodução/Globo Rodriguinho

Rodriguinho afirmou estar de "saco cheio" dos colegas de confinamento do Big Brother Brasil 24. Neste domingo (11), o pagodeiro fez um desabafo ao entrar no confessionário para fazer o Raio-X, onde os participantes têm a oportunidade de falar com o público.







"É oficial! Estou de saco cheio. Cansado já da galera, estou cansado de conversar, estou cansado de rir sem querer rir, de querer ser legal sem ter nada em troca, sei lá... Estou bem cansado", começou o cantor.

"Vamos só jogar mesmo. Eu não vim aqui para fazer amizade, não vim para ficar na piscina, não vim aqui para festa. Vim aqui para ganhar o prêmio. Vamos fazer o que tiver que fazer para isso", completou.

Assista:



TIRANDO A PARTE DE TODO RANÇO Q EU TENHO DO RODRIGUINHO, falar que ta de saco cheio de convier com 18 pessoas é uma coisa q eu super falaria no confessionário. Pq eu realmente preciso de um tempo sozinha.



Ele é pq se acha melhor q todos ali rsss #bbb24 pic.twitter.com/0EywH0gnDf — BBBabi (@babi) February 11, 2024