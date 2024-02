Reprodução/Instagram/Globo Famosos defendem Davi





O participante Davi está passando por momentos difíceis no BBB 24. Nos últimos dias, o baiano relatou que está se sentindo sozinho e ignorado por grande parte dos colegas de confinamento. Neste domingo (11), o motorista de aplicativo acordou decidido a desistir do programa, porém mudou de ideia após conversar com Boninho, diretor do reality. Parte do áudio de dentro do confessionário vazou para quem acompanhava pelo Pay-Per-View .

Em conversa com a amiga Isabelle, uma das únicas que escuta Davi na casa, o brother fez um desabafo e questionou: "O que eu faço aqui dentro para as pessoas me enxergarem como uma pessoa ruim?", perguntou ele, visivelmente abalado.

Após a repercussão dos vídeos de Davi nas redes, famosos saíram em defesa do jovem e criticaram as atitudes dos outros participantes. A atriz e apresentadora Giovanna Ewbank usou o seu perfil no X, antigo Twitter, para lamentar o que estão fazendo com Davi.



"Já até chorei vendo os vídeos de hoje do BBB. Ultrapassou jogo há muito tempo. A desumanização do Davi dentro da casa tem nome. Nem sei se desejo força pra ele seguir, queria mesmo era dar um abraço apertado. Ainda bem que ele tem a Isabelle", escreveu Ewbank, na tarde deste domingo (11).

A atriz e apresentadora Fernanda Paes Leme também comentou sobre Davi e já o vê como um “vencedor”. “Acordei e li a notícia que Davi está pensando em apertar o botão… Jamais saberemos a profundidade do que ele tá sentindo. Sinto que ele segurou muito até agora. Ele tá doente, o corpo já tá dando sinais da pressão e a cabeça dele deve tá uma bagunça”, analisou.

“Que ele tenha sabedoria para fazer o melhor pra ELE! Aqui terá todo apoio. Torço pra ele ficar BEM… Ele já é um vencedor!”, declarou Fernada Paes Leme, que também elogiou a postura de Isabelle. “Isa foi preciosa com Davi”, acrescentou.

O cantor MC Daniel reforçou a sua torcida pelo baiano. “Se antes eu era 100% Davi, agora sou 500%", escreveu o funkeiro. O ator José de Abreu também declarou sua torcida pelo motorista de aplicativo. “Sou Davi. Nunca votei no BBB, este ano vou votar. Preciso saber como”, ressaltou.

A atriz Carolina Dieckmann gravou um vídeo e mostrou que está apoiando o baiano. "Gente, será que é só eu que estou louca para o Davi voltar do Paredão? Eu não quero que ele fique imune. Quero que ele vá e volte pra ver a cara do povo", desejou Dieckmann.

A quase desistência de Davi

Davi Brito se mostrou exausto e chorou em frente ao botão da desistência do BBB 24 na manhã deste domingo (11). O brother que já havia declarado que “é difícil demais conviver com aquelas pessoas”, afirmou que não aguenta mais ficar na casa em uma briga por dinheiro.

O participante disse à Isabelle Nogueira, sua pessoa mais próxima na casa, que deseja voltar a sorrir e ter paz, por isso decidiu desistir do reality. O motorista de aplicativo estava sozinho na sala, refletindo sobre a decisão, até que foi ao botão, se debruçando sobre ele e começando a chorar. Ao procurar Isabelle para contar sobre o que decidiu, ele apontou que as dores e mal-estar que tem sentido nos últimos dias têm fundo emociona — o participante vem sofrendo rejeição de outros participantes, especialmente de Wanessa Camargo.

"É muito complicado conviver com pessoas diferentes, que vêm para matar e morrer pelo dinheiro. Eu me tornei outra pessoa aqui dentro, não sou essa pessoa. O dinheiro não é tudo, eu quero ter vida, ter a minha paz, minha consciência tranquila de acordar e dormir em paz", disse ele.

"Eu acordava às 5h da manhã e ia dormir à meia noite, por mais luta que fosse eu estava em paz. E aqui não tô tendo essa paz. Por mais que eu demonstre ser forte, mas é nessas que sou fraco”, disse Davi.

Ele continuou: “Sou humano para reconhecer minha fraqueza e expor ela. Eu não tô mais aguentando. Sou humano pra entrar no confessionário, apertar o botão e dizer 'eu quero ir embora.”

A Cunhã tentou tranquilizá-lo e o aconselhou a ir conversar com a psicóloga do programa, mas ele é firme e diz que, mesmo que a profissional tente convencê-lo a ficar, ele já está decidido a deixar o reality.

“Eu sou outra pessoa aqui, e essa pessoa não tá me fazendo bem. Eu vim pra ser uma pessoa intensa, e isso tá acabando comigo. As dores que senti ontem, será que não foi psicológico? Se eu tiver um problema de saúde grave, acabou minha vida com 21 anos? Não quero isso. Não preciso estar aqui me desgastando. Prefiro ter três reais do que ter três milhões e tanta perturbação na minha vida”, desabafou para a amiga.

"Vou arrumar minhas roupas, vou apertar o botão e vou pra minha casa. Não tô aqui pra brigar e querer matar por causa de R$ 3 milhões. Não vale. O que vale é minha paz, a pessoa que eu sou, minha essência. Quero voltar a sorrir, a ser quem eu era", continuou.

Isabelle então insistiu para que o amigo se acalme e o aconselhou a ir tomar um banho. Ela disse que o vê como alguém de bom coração, e ele responde que ela é a única a pensar dessa forma. Ele então reforça que não está se sentindo bem, que sente dores no peito e destacou que dinheiro não vale sua saúde e prefere ter paz.

"Já estou decidido, tenho certeza. Não dá. Eu não quero ser inimigo de ninguém, não quero isso para minha vida. Por mais que o público esteja falando 'Davi campeão', aqui dentro é outra coisa. É sobre aguentar passar esses três meses com essas pessoas. É muito complicado. Se eu continuar aqui, vou ter um treco. Vou ter um desmaio, um AVC, prejudicar minha saúde física. Estava sentindo tontura. Meu emocional tá abalando minha saúde física. Não posso deixar isso acontecer. Tenho que reconhecer minha fraqueza e é isso", continuou o desabafo.

Por fim, Davi disse que "o dinheiro é bom, mas lá fora eu ganho”. “Se eu fizer a propaganda de um cotonete, tá bom. Eu quero paz, quero sair daqui sorrindo. Eu não vou chegar num estado de depressão, não vou ter um treco e morrer aqui por causa de dinheiro. Eu tenho mãe, namorada, uma família me esperando. Tenho uma vida lá fora, isso aqui não é tudo.”

