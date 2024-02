Reprodução/Instagram/Globo - 07.02.2024 Zezé Di Camargo elogiou a participação da filha, Wanessa Camargo, no 'BBB 24'





Zezé Di Camargo comentou a participação de Wanessa Camargo no "BBB 24". O cantor elogiou a "coerência" da filha no reality show, enquanto assistia a uma conversa da cantora com Davi na madrugada desta quarta-feira (7).





O motorista de aplicativo pediu para falar com a sister na noite. O Pipoca pediu desculpas pelo uso da palavra "psiu" em uma discussão com Yasmin Brunet, com quem se desculpou anteriormente. Durante o bate-papo, Wanessa questionou que Davi só se acalmou na discussão quando Rodriguinho interviu.





Enquanto acompanhava as análises da filha, Zezé disse estar aprendendo com a participação da cantora no programa. "Assistindo ao diálogo da minha filha com o Davi. Só vou falar uma coisa para vocês: estou muito orgulhoso da minha filha. Que coerência, que conversa bacana", declarou.

"Como ela é 'cabeça'. Sou pai dela e estou aprendendo com ela. Assiste a esse diálogo, para entender como é a vida", completou.

