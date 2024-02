Reprodução BBB 24: Web elogia discurso de Tadeu na eliminação de Juninho

O discurso de Tadeu Schmidt na eliminação de Juninho na última terça-feira (6), está fazendo sucesso nas redes sociais. A web acredita que o apresentador mandou uma indireta para Alane, que acusou o motoboy de ser motoboy.

“E, agora, chegando o momento decisivo, é hora de fazer uma reflexão. Você usou as palavras corretas? Você tem certeza do que você está falando? Você tem certeza do que você está defendendo? Se você aposta todas as suas fichas, é fundamental não ter dúvida nenhuma sobre as cartas que estão na mesa”, disse Tadeu, supostamente sobre a acusação da sister.

“Vamos deixar uma coisa bem clara. Se alguém tivesse jogado fora das regras, este Paredão nem estaria acontecendo. A gente já teria tomado uma atitude”, afirmou em outra parte.

Na web, os internautas elogiaram o discurso. “Uma lapada necessária para a falsa militância irresponsável”, disse uma. “Seria perfeito se ela fosse a eliminada. Não acredito que ela vá entender o recado, vai encontrar pessoas para endossar a mentira dela lá dentro e ela vai achar mais um gancho pra se vitimizar. Tenho ranço dela, muito”, opinou outra.

Já outros acharam que o apresentador deveria ter sido mais claro sobre o assunto. “Uma merda, tem que ser claro: NÃO FOI ASSÉDIO”, comentou um internauta. “Eu acho q a questão de não ter nada de assédio tinha que ter sido falada diretamente mt antes. Assédio não pode ser banalizado”, escreveu outra.





