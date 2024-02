Reprodução/Instagram Ivy Moraes expõe valor de fantasia para estreia no Carnaval de SP

Ivy Moraes fará a estreia no Carnaval de São Paulo, no sábado (9), como musa da escola de samba Barroca Zona Sul. Pela primeira vez no Sambódromo do Anhembi para desfilar, a ex-BBB 20 adicionou novos itens na agenda de influenciadora e desembolsou muito dinheiro para realizar a vontade.

Diferentemente do planejamento que outras personalidades enfrentam meses antes do Carnaval, a ex-sister não segue aulas de samba de horas a fio ou dietas extremas para a participação no Carnaval.





Com agenda de publis e trabalhos apertada, a influenciadora acaba não podendo se entregar 100% aos ensaios, mas tenta o melhor para mostrar na avenida. "Oscila bastante, não tem dia fixo. Na minha agenda, eu não tenho na rotina, mas o máximo que eu puder fazer, eu faço", explica ela.

Neste período de preparação, é comum acompanhar as dietas e as mudanças nas rotinas de treinos entre as musas e rainhas. Sobre isso, Ivy afirma que não houve alterações. "Eu não sou muito rígida com isso, eu tento me alimentar melhor, beber muita água, mas não estou com nenhuma dieta rígida ao ponto de ficar sem comer ou jejum intermitente", conta, declarando que se sente bem com o corpo atual.

Apesar de não ir com a rotina das outras celebridades, Ivy acaba se encontrando com elas na hora de fechar as contas. A ex-BBB revela que desembolsa muito para cada participação pela agremiação, desde as fantasias para os ensaios até a alimentação.

"Minha fantasia está avaliada em R$40 mil, tem muitos cristais e fora as fantasias de ensaio, passagem aérea, hotel, alimentação, tudo é por conta da gente. Carnaval é caro", ressalta.





Ivy Moraes recebe o carinho das veteranas da Barroca

Estreando no Anhembi, Ivy Moraes foi recebida pelas musas Raíssa Souza, também estreante, Jaquelline Grohalski, campeã de A Fazenda 15, e Juju Salimeni, que retorna ao Carnaval após dois anos.

A influenciadora declarou que consegue ter uma relação com as colegas de agremiação e que chegou a receber dicas.

"A Juju é super atenciosa e carinhosa com todas nós. A outra musa que vai estar comigo é a Raíssa e a Jaquelline, é o quinto ano que ela está no Carnaval, ela foi super atenciosa comigo, me passou algumas dicas", diz ela.

Ansiosa para o grande desfile, Ivy mostra ansiedade. "É uma grande família ali na Barroca, não é cada um por si", afirma.

