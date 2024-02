Reprodução BBB24: equipe de Michel acusa Davi de gordofobia; veja a fala polêmica

Nesta terça-feira (6), a equipe de Michel fez uma publicação indicando que o participante Davi foi gordofóbico ao fazer um comentário sobre a ida do professor ao vip.

No vídeo publicado, Davi conversa com Alegrete sobre o comportamento de Michel após ter sido convidado ao vip pela líder Fernanda. "Ele foi comprado pela comida, porque botaram ele no vip", diz o baiano.

No X, antigo Twitter, a equipe de redes sociais de Michel acusou Davi de ter sido gordofóbico. "Vamos adivinhar, ser gordofóbico agora também virou gíria?", publicou o administrador.

A publicação gerou confusão nos internautas e telespectadores do "BBB 24". O público avaliou que a equipe do professor está utilizando temas sérios de forma equivocada.

"Criem vergonha na cara. Mais uma pauta pra ser esvaziada, né? O que eles mais querem é ir pro VIP pra poder comer bem e foi sobre isso que o Davi falou, que a Fernanda comprou ele pela comida. Esse tweet tem acusação grave e espero que a equipe do Davi esteja atenta a isso", disse um internauta.

"O ADM aqui fora é igual o participante lá dentro, tentando se enfiar em qualquer pauta vazia que ele caiba. Melhorem", criticou outro.

