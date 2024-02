Reprodução BBB 24: filha de Juninho sai em defesa do pai: 'Não é assediador'

A jovem Clara, de 19 anos, decidiu acabar com o anonimato nesta terça-feira (6) ao aparecer publicamente pela primeira vez para defender o pai Juninho, do "BBB 24". O brother foi acusado de assédio por Alane após ter demonstrado interesse pela dançarina.

Através do Instagram, Clara publicou um vídeo defendendo Juninho da acusação de assédio.

"Estou vindo conversar com vocês devido as alegações que aconteceram a respeito de assédio vindo do meu pai, que são completamente irreais, fantasiosas da parte da participante que está dentro da casa", iniciou.

Clara lamentou a proporção que a acusação atingiu. "Infelizmente, essas coisas na internet voam e muitas pessoas aqui fora, mesmo que a gente não possa provar para as pessoas lá dentro, acreditam que meu pai realmente assediou alguém. Ele não merece passar por isso. Ele não merece. Meu pai é uma pessoa muito boa", adicionou.

Na legenda, a equipe do participante enfatizou que não é a primeira vez que Juninho é alvo de acusações impróprias.

"Desde o início do programa, pela frase que Juninho usou no primeiro dia, muitas pessoas fizeram falsas acusações de que ele era um pai ausente. E durante esse tempo, além de rebater, nós preservamos a imagem da Clara ao máximo. Hoje, vazou um print do story dela no Instagram e foi a gota d'água para que ela escolhesse aparecer e falar sobre tudo que está acontecendo. O Juninho, é um homem preto de 41 anos, que cresceu e vive a realidade da favela. Começou a trabalhar com 12 anos e vive o MESMO processo de desconstrução que todos nós. Ele teve SIM falas erradas. Mas isso não significa que ele seja um assediador", pontuou a equipe de redes sociais do motoboy.