'BBB 24': Rodolffo critica participação de Davi no reality

Em uma série de stories publicados no Instagram, Rodolffo, ex-participante do BBB 21, fez críticas ao jogo de Davi no BBB 24. Ao responder uma seguidora que interagiu nas redes sociais, o cantor sertanejo disse que "está do lado das mulheres", se referindo à postura do baiano com o elenco feminino do programa.



"Juro que não estou entendendo o porquê de muitas mulheres aqui fora não estarem entendendo", afirmou o dono do hit "Batom de Cereja", que se posicionou contra o motorista de aplicativos, apontado por muitos como o favorito a vencer o BBB 24 .





Vale lembrar que o ex-brother foi acusado de racismo na edição que participou ao comparar o cabelo de João Luiz, participante negro, à fantasia que utilizou para o Castigo do Monstro. "Pra turma do mimimi, que fica tentando usar pauta importante, como o racismo, ela não é branca [Raquele] e não concorda com as verdades de Rei D.", afirmou Rodolffo.





Nesta mesma edição do BBB 24, o sertanejo viralizou por um motivo similar. Ao conversar com Ana Clara e o ex- bbb Caio Affune , no Mesacast BBB, o cantor minimizou as movimentações de outros brothers em relação a Davi, que foi apontado como perseguido por espectadores do programa. "Nem tudo é sobre racismo [...] Pelo fato do Davi ser negro, acontece um negocinho ou outro, a galera leva para o lado do racismo", justificou o ex-participante.

