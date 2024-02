Reprodução Vanessa Lopes apareceu em imagem publicada por seu pai no Instagram





Sob cuidados de um dos principais psiquiatras do Brasil, Vanessa Lopes fez sua primeira aparição pública oficial desde que deixou o BBB 24. Alisson Ramalho, pai da tiktoker, publicou uma foto em seu Instagram ao lado da filha e do restante da família, e aproveitou para afirmar que a famosa segue evoluindo em seu tratamento após o "choque" que sofreu no reality show da Globo.







"Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente", escreveu ele na legenda da foto, que foi compartilhada também por sua mulher, Lica Lopes. Veja:





































































Na última segunda-feira (5), a família da tiktoker voltou a publicar um boletim médico assinado pelo psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, no qual afirmava que Vanessa vem apresentando melhoras significativas no tratamento, e que em breve estará liberada para retomar suas atividades profissionais.



"A paciente Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia. A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", diz o boletim.

Vanessa fez parte do enxuto time de Camarotes do BBB 24, e apertou o botão da desistência em 19 de janeiro, após enfrentar apenas 11 dias de confinamento. Dentro do reality show, ela deu sinais de alucinação e virou meme nas redes sociais por conta de suas falas desconexas e manias de perseguição.

Enquanto estava "fora de si", seus pais foram duramente criticados na internet. Lica, mãe da tiktoker, aproveitou o alto engajamento para debochar da preocupação do público com a saúde mental de sua filha e ainda fez publi de maquiagem em cima de suas postagens sobre a situação no reality show. Já Alisson, pai da jovem, fez vídeos de dancinhas, com pouca roupa, para exibir os músculos enquanto Vanessa sofria no programa.