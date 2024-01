Reproduçao TV Globo Rodolffo e Davi

Rodolffo Matthaus, ex-BBB e cantor sertanejo, esteve no Mesacast BBB no último domingo (28) para falar sobre a atual temporada do reality. Ao comentar o jogo de Davi, ele teve uma fala que gerou diversas críticas a ele.



O cantor alegou que a situação enfrentada por Davi no reality não era “racismo”. “Pelo fato do Davi ser negro, acontece um negocinho ou outro, a galera leva pro lado do racismo”, disse.



“Eu já passei por isso também. Esse negócio está errado, não é dessa forma. Muita coisa não é racismo, é o que está acontecendo. Se fosse branco seria do mesmo jeito”, acrescentou.



O argumento do sertanejo foi reprovado por internautas, principalmente pelo fato de Rodolffo já ter tido falas racistas durante a participação dele no “BBB 21”. O momento, inclusive, foi mediado pelo então apresentador Tiago Leifert, que condenou a postura de Rodolffo ao debochar dos cabelos crespos do participante João.

Confira as reações da Web:

Fico imaginando pessoas sentadas em uma sala e de repente uma delas fala: “E se a gente convidasse o Rodolffo, que já foi acusado de racismo dentro do BBB21, para comentar o tema?”



E todos concordando.



Não teve um pra dizer que não era uma boa ideia? #BBB24 — Marlon Faria (@marlon_faria) January 28, 2024





Vale lembrar que embora o rodolffo tenha sido eliminado, o joão ganhou um grande número de haters aqui fora porque segundo público ele tava se vitimizando, quis chamar atenção no ao vivo e não quis ensinar o pobre vaqueiro ingênuo de coração bão https://t.co/yNoBHtWaCP — 𝓐𝓼 𝓫𝓪𝓻𝓪𝓷𝓰𝓪𝓼 𝓭𝓸 𝓡𝓮𝓭 𝓥𝓮𝓵𝓿𝓮𝓽 (@rafinha_buzz) January 29, 2024





Quem errou mais no Mesacast?



1 - Quem convidou o Rodolffo, que fez comentário racista no BBB, para falar de um caso de racismo.

2 - Rodolffo que mais uma vez reforçou um discurso racista?



Por que ele estava ali? A próxima convidada será a Paula? — Leandro Carneiro 🐏 (@leandrocarneiro) January 28, 2024





Chamar o Rodolffo pra falar de Davi é completamente sem nexo. A pauta é muito complexa e extensa. Envolve várias questões: geográfica, financeira, racial, estrutural. O cara é uma porta. Só abre a boca pra falar bosta. Bola fora total coloca-lo nesse Mesa Cast. #BBB24 — Dieguinho (@diegoschueng) January 28, 2024





Sério, que vergonha chamarem o Rodolffo, o cara que foi racista no 21 e que mesmo quando o Thiago falou que ele tava errado, ele retrucou dizendo que não e saiu achando que não tinha feito nada de mais 🤡 https://t.co/LOApktttiM — Isis Azevedo (@isismazvd) January 29, 2024





