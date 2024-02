Reprodução/Instagram Vanessa Lopes é vista com a família após liberação de psiquiatra









Depois de ter sido liberada para atividades sociais, Vanessa Lopes fez um passeio em família nesta terça-feira (6). No Instagram, os pais da jovem, Alisson Ramalho e Liziane Lopes, compartilharam uma foto juntos no carro e abriram o coração sobre a recuperação da jovem.

“Nossos momentos juntos são sempre os melhores! Vanessa está voltando calmamente”, escreveram na legenda da publicação. Na foto, a tiktoker aparece no banco traseiro do carro ao lado da irmã caçula, Alicia.







Nos comentários, amigos e seguidores desejaram uma boa recuperação para Vanessa e não pouparam elogios à família. “Fico feliz em ver a Vanessa bem e vocês todos juntos”, comentou um. “Que sirva de lição para a internet não atacar mais ninguém. Te amamos, Vanessinha”, disse outro. “Saudades, amo muito”, confessou um terceiro.



Um boletim médico atualizado sobre o estado de saúde de Vanessa foi divulgado nas redes sociais na última segunda-feira (5). No Instagram, Alisson Ramalho informou que a filha permanece em tratamento psiquiátrico, mas tem evoluído de forma excelente e já está liberada para retomar algumas atividades sociais.



"A paciente Vanessa Lopes Ramalho permanece em tratamento médico psiquiátrico (psicofarmacoterapia e psicoterapia) com avaliação diária, sob os meus cuidados, em domicílio, com acompanhamento 24 horas por dia. A paciente apresentou excelente evolução até o momento, já indicamos retorno gradual às atividades sociais para posterior retorno às atividades laborais. Pelo quadro apresentado atualmente, ela demonstra ótimo prognóstico", informou o boletim.

“Neste período de retorno às atividades sociais, gostaríamos de reforçar a necessidade do apoio público, privacidade e empatia com o quadro por ela apresentado. O boletim será entregue aos pais e à paciente sempre que houver evolução no quadro”, finalizou.

