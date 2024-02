Reprodução/Instagram Luana Piovani e Dado Dolabella

Luana Piovani, atriz e modelo, voltou a ser assunto nas redes sociais durante a madrugada desta terça-feira (6), quando alfinetou Dado Dolabella e a atual companheira dele, Wanessa Camargo, participante camarote do “Big Brother Brasil 24”.



Por meio dos stories do Instagram, Piovani compartilhou a declaração de um internauta que dizia: “Um ‘Psiu’ ativa gatilhos na Wanessa. Três ‘Maria da Penha’ não”. O comentário faz referência à um embate de Wanessa Camargo com Davi e também às denúncias contra Dolabella.



No “BBB 24”, Davi disse “Psiu” para Yasmin Brunet em uma discussão. Aliada de Brunet, Wanessa Camargo criticou a fala do baiano, alegando que ele ativava gatilhos nela. Dado Dolabella, por sua vez, foi denunciado pela Lei Maria da Penha por ter agredido Luana Piovani quando namorava com a modelo, em 2008.



Desde que a filha de Zezé di Camargo entrou no reality global, Luana Piovani vem comentando sobre a exposição que o “agressor” dela ganharia, tendo em vista que namora uma das participantes. “A Wanessa está lá [no 'BBB 24'] e leva com ela o namorado dela [Dado Dolabella], que é um agressor”, disse recentemente.

