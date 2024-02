Reprodução/Globo BBB 24: Wanessa retira acusações contra Davi: 'É um menino'

Parece que Wanessa Camargo mudou a sua visão sobre Davi após uma conversa com o brother na madrugada desta sexta-feira (2) no BBB 24.

A cantora retirou as acusações que fez sobre o baiano ser manipulador e maldoso depois do papo "esclarecedor".





"Eu retiro o que disse de gente manipuladora. Eu acho que ele tem imaturidade. É um menino, tem um desespero de jogo. Mas aquele cara com maldade e manipulação, não senti", contou ela a Juninho.





Porém, o motoboy discordou da artista. "Ainda assim, não consigo confiar mais nele", admitiu.

Wanessa contou que não tem como afirmar que Davi mentiu, mas que sentiu certa verdade nele. "Confiança é outra coisa. Não tô falando que confio nele. Tô falando que eu achei que ele era uma pessoa maldosa e manipuladora".

Juninho afirmou que não confia no brother por ter "testado" suas mentiras. "Ele mente tanto que acredita na própria mentira. Ou é dissimulado", completou ele.

Além disso, a cantora afirmou que vai chamar todos com quem conversou sobre a manipulação de Davi e pedir para que eles se desculpem com o baiano.

A Wanessa Camargo falando que retira tudo o que disse do Davi e nao pode associar ele as pessoas que fizeram mal para ela aqui fora…. #BBB24 pic.twitter.com/2HtF3REEw1 — Gio🤠 (@gi0vannemendes) February 2, 2024





