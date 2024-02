Reprodução/Globo BBB 24: Rodriguinho sugere agressão caso a esposa abraçasse Xanddy: 'Boxe'

Rodriguinho virou alvo de polêmica novamente no BBB 24. O cantor criticou a atitude de Deniziane em abraçar Xanddy Harmonia enquanto vive um romance com Matteus na casa e ainda sugeriu agressão ao citar a esposa.

"Não tem relação, gente. Ela agarrou o Xanddy na frente dele lá... Se minha mulher agarrar qualquer homem na minha frente, vai tomar um 'boxe'. Não existe isso. Respeito, postura", disse ele.

Pitel, que escutava a fala de Rodriguinho, rebateu: "Ela é fã do menino! Abraçar uma pessoa? Que loucura é essa de vocês".

Nas redes sociais, os internautas criticaram a postura dele e pediram uma chamada de atenção da produção. "O que mais a gente vai ouvir neste reallity? Já teve de tudo. Ninguém é repreendido", disse uma; "Ele está querendo aumentar a % de rejeição, só isso explica a fala machista e agressora dele", comentou outra; "Será que Tadeu vai chamar atenção dele ao vivo igual chamou do Fop ou porque ele é camarote não vai chamar?", questionou uma terceira.

