Reprodução/Globo - 02.02.2024 Rodriguinho e disse para Pitel 'comer menos' no 'BBB 24'





Rodriguinho voltou a falar da alimentação das sisters no "BBB 24". Nesta sexta-feira (2), o cantor disse que Pitel deve "parar de comer doce" no confinamento. A sugestão veio acompanhada de uma comparação da amiga com uma "orca".





No quarto do líder, o brother questionou a alimentação da Pipoca ao contar que usa a academia "todos os dias". "Para você de comer doce e ficar deitada igual uma orca na p*rra da cama. Fica igual a um boto, deitada, só comendo [risos]", disse.





Fernanda deu risada da declaração do aliado e Pitel questionou: "Por que você é desproporcional comigo? Quando falo do c*ralho do seu cabelo de porco-espinho, você não gosta". "Você pode falar o que quiser, só não pense que vou ficar quieto ouvindo você falar", rebateu ele.

A sister ainda sugeriu que ele "sentasse em cima da barriga dele" e Fernanda continuou rindo. Esta não é a primeira vez que Rodriguinho avalia a alimentação das mulheres da casa. O cantor já faz vários comentários sobre o corpo de Yasmin Brunet e o que a sister come no programa, como quando sugeriu que ela usasse uma "mordaça" para comer menos.

Rodriguinho falando para a Pitel parar de comer doce e ficar deitada igual uma orca na cama. #BBB24 pic.twitter.com/0PBOLSCI9F — Dantas (@Dantinhas) February 2, 2024

