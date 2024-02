Reprodução Globoplay Davi e MC Bin Laden discutem; Giovanna e Bin Laden trocam selinhos

Gloria Groove e Xandy Harmonia foram as atrações da festa que aconteceu nesta quinta-feira (1º) no “Big Brother Brasil 2024”, mas, além da música e da curtição, a madrugada dos brothers foi marcada pela formação de um novo casal, por uma briga, ameaças de agressão, acusações de gordofobia e pedidos de expulsão.







Briga

Davi e Lucas Henrique estavam discutindo na sala. O baiano foi chamado de falso e mentiroso pelo rival e rebateu dizendo que ele era fofoqueiro. A discussão aumentou e, em determinado momento, Davi chamou Lucas de “Calabreso”.

Em seguida, MC Bin Laden entrou na briga e começou a discutir com Davi. Os brothers colaram os narizes um no outro e o gesto repercutiu na Web, que pediu providências ao programa.

Expulsão

Dentro da casa, Juninho e Rodriguinho comentaram que se outros competidores fossem ao confessionário reclamar de Davi, alegando que o baiano tentava tirar as pessoas do sério, iriam expulsá-lo do jogo.



Fora da casa, internautas cobraram um posicionamento do diretor Boninho, do apresentador Tadeu Schmidt e da emissora Globo. Isso porque muitos internautas defendem que Bin rompeu as regras ao enconstar em Davi, além de que, Rodriguinho ameaçou agredir o participante outra vez.







Isabelle apazigua discussão

Para proteger o aliado de mais embates, a manauara levou o parceiro para o quarto e impediu que ele não retornasse à festa até que os ânimos se acalmassem.

Ameaças de agressão

Durante a festa, Rodriguinho voltou a ter falas problemáticas relacionadas à agressão. “Ele é moleque, mas ele vai apanhar”, disse o ex-Travessos.

Novo casal

Após Deniziane e Matteus, o “BBB 24” parece contar com um novo envolvimento amoroso. Dessa vez, entre MC Bin Laden e Giovanna Lima.



A sister se mostrou relutante no início, pois não queria formar casal dentro do reality. No entanto, depois de algumas invertidas de Bin Laden, eles trocaram vários selinhos.

Reprodução / TV Globo BBB 24: MC Bin Laden e Giovana dão selinho



Sabatina

Wanessa Camargo, Giovanna Lima e Yasmin Brunet se juntaram no quarto Fada para repreenderem a atitude de Davi na discussão com Bin e Lucas Henrique. Além delas, outros brothers foram confrontar o baiano sobre a fala que consideraram problemática, como Raquele e Marcus.

Acusação de gordofobia

Após chamar Lucas de “Calabreso”, Davi foi acusado de ter sido gordofóbico com o rival por Bin Laden e Michel.

Marcus insinua que Davi arquiteta barracos

Em conversa com Michel e Bin Laden, o brother insinuou que Davi estaria planejando os embates na casa, para sair como “coitado” e chegar à grande final da edição.





