'BBB 24': Toninho Tornado sai em defesa de Davi

Toninho Tornado, ator e humorista, usou as redes sociais na manhã desta quinta-feira (1º) para defender o participante Davi, do grupo Pipoca no "Big Brother Brasil 2024". O brother foi acusado de gordofobia após ter chamado Lucas Henrique de "calabreso", termo criado por Toninho .







"Ela quer saber o que significa 'calabreso'. É o meu bordão! Gente, calma. 'Calabreso' é um jeito carinhoso, é um dos meus bordões", disse o humorista, em respota a um vídeo no qual Leidy Elin confronta Davi e pergunta o significado do termo, que repercutiu dentro e fora do "BBB".









No confinamento, alguns participantes acusaram Davi de ter sido gordofóbico, alegando que o termo tinha cunho pejorativo contra pessoas gordas. MC Bin Laden foi um dos brothers a levantar a questão com outros competidores. Ele, inclusive, protagonizou um embate com Davi, ficando com o nariz colado no rosto do rival.





Em meio à repercussão do termo e das acusações, a Web resgatou um vídeo em que o Bin Laden aparece falando exatamente o mesmo termo falado por Davi na madrugada desta quinta-feira (1º), que foi marcada por ameaças de agressão e a formação de um novo casal .

