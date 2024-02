Reprodução Globoplay/Instagram Após discussão de cantor com Davi, web resgata vídeo de MC Bin Laden

A discussão envolvendo Lucas Henrique, Davi e MC Bin Laden movimentou os ânimos dos confinados e dos espectadores nesta quinta-feira (1º) , durante a festa, que contou com apresentações de Gloria Groove e Xandy Harmonia.



Depois de Davi ter chamado Lucas Henrique de “Calabreso”, MC Bin Laden argumentou que o termo teria cunho gordofóbico. Além dele, Michel, do grupo Pipoca, também avaliou a fala do participante como problemática.



No entanto, mesmo acusando Davi de ter sido gordofóbico ao falar o termo, MC Bin Laden também revelou fazer uso da mesma palavra fora do confinamento. Os internautas, inclusive, resgataram um vídeo no qual o cantor faz uso do termo.

🚨AGORA: Internautas acham vídeo de MC Bin Laden usando os memes de Toninho Tornado, inclusive o “calabreso”.



O cantor acusou Davi de gordofobia. #BBB24 pic.twitter.com/EEjDP2UTwW — CHOQUEI (@choquei) February 1, 2024



Além disso, a Web reprovou a conduta do camarote. Isso porque, enquanto discutia com Davi, Bin Laden ficou muito próximo do rival. Alguns espectadores pedem um posicionamento da emissora, de Boninho, o diretor do reality, e de Tadeu Schmidt, apresentador da atração. Isso porque o encostamento físico poderia culminar na expulsão de Bin Laden, já que poderia ser rotulado como agressão, de acordo com internautas.





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: