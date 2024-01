Reprodução Tadeu Schmidt

Levou bronca? Nesta terça-feira (30), telespectadores do "BBB24" apontaram que Tadeu Schmidt aparentou estar abalado durante o programa ao vivo. Os internautas sugerem que o fracasso do 'Sincerão' na última segunda-feira (29) deixou o jornalista apreensivo.

Na última segunda-feira, o líder MC Bin Laden, a anjo Fernanda, os emparedados Juninho, Luigi, Alane e Isabelle participaram da dinâmica do 'Sincerão', que tem como objetivo criar confrontos entre os participantes.

Apesar da intenção do quadro, o episódio foi fraco e gerou criticas dentro e fora do confinamento. Os próprios participantes do reality assumiram que a edição "flopou" e disseram que foi ruim de assistir.

Para piorar, telespectadores analisaram que o apresentador Tadeu Schmidt não foi bem em conduzir o quadro. Nas redes sociais, internautas apontam que esse é o motivo da mudança comportamental do jornalista.

"Tadeu Schmidt tá visivelmente abatido. É fato que ontem ele não foi bem no Sincerão, mas convenhamos que a dinâmica toda já chegou podre nas mãos dele e não tinha como transformar lixo em ouro. As críticas deveriam ser principalmente a quem criou o quadro, que está péssimo", apontou um usuário do X/Twitter.

"O Tadeu tá meio triste né? O tanto que devem ter pegado no pé dele coitado, deviam pegar no pé é de quem criou esse sincerão. Negócio ruim #BBB24", comentou outro.

"Tão achando o Tadeu meio travadão hoje? Será que levou bronca por causa do Sincerão de ontem? #bbb24", questionou uma terceira.

Discurso completo do Tadeu na eliminação do Luigi. #BBB24 pic.twitter.com/EiwXxvalzr — Sérgio Santos (@ZAMENZA) January 31, 2024