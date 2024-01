Reprodução BBB 24: Wanessa Camargo entrega motivo de não morar com Dado Dolabella

A cantora Wanessa Camargo revelou que não mora com o namorado Dado Dolabella. Em conversa nesta terça-feira (30), a artista explicou que o casal tem muitas divergências.

O assunto começou após Deniziane e Marcus comentarem que moram com amigos fora do confinamento. "Você tem que morar com gente parecida com você", refletiu a participante pipoca.

Abrindo a intimidade do casal, Wanessa explicou as divergências com o ator Dado Dolabella. "Eu sou da noite, ele é do dia. Ele é bagunceiro, eu sou organizada. A gente é totalmente diferente", apontou.

Confusa, Deniziane questionou se a cantora não morava com namorado. "Agora não, ele está em um apartamento em São Paulo também", entregou.

Embora não morem juntos, Wanessa garantiu que passa muito tempo com o ator, revelando que ele fica na casa dela quando os filhos estão com o pai.

