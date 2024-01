Reprodução Globo quebra protocolo e exibe Sônia Abrão e SBT no 'BBB 24'; veja

Quem te viu, quem te vê! Parece que o Boninho, diretor do "BBB 24", liberou o programa quebrar procolos rígidos da Globo. Nesta terça-feira (30), a apresentadora Sônia Abrão, da RedeTV!, e o programa Fofocalizando, do SBT, apareceram durante a exibição ao vivo do reality.

A aparição inusitada ocorreu durante o quadro de humor "Fanfic BBB". Na montagem, o pagodeiro Rodriguinho aparece vendo a repercussão do seu comportamento no confinamento.

O quadro utilizou um vídeo de Sônia Abrão criticando Rodriguinho e dizendo que o participante levou bronca da direção do "BBB 24" por fazer pouco caso do reality.

Um trecho do Fofocalizando também foi usado, mostrando uma entrevista de Leo Dias com Tati Quebra Barraco, que disse estar surpresa com o comportamento do pagodeiro.

Por fim, a Globo ainda mostrou o cantor Poze do Rodo chamando Rodriguinho de "Fanfarrão". O pagodeiro criticou o funkeiro dentro do confinamento.