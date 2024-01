Reprodução BBB 24: Luigi é eliminado com 7,29% dos votos; veja a despedida

Nesta terça-feira (30), Luigi foi eliminado do "BBB 24" com 7,29% dos votos. O paredão foi disputado entre Isabelle Nogueira, Alane e o motoboy Juninho. No discurso, o apresentador Tadeu Schmidt enfatizou a falta de vontade do carioca em se entregar ao jogo.

"Seu perfil é encantador. Na lista de itens que descrevem quem você é, são tantas características adoráveis. A começar pela sua história: sempre dançando no corre da vida, suai inteligência, sua garra, seu jeito mesmo. São mil motivos para as pessoas se apaixonarem por você, mas faltou alguma coisa. Talvez aquele gesto, aquela atitude na hora certa", declarou o jornalista, ao anunciar o resultado.

Discurso completo do Tadeu para a eliminação de Luigi! #BBB24 pic.twitter.com/bDwRoEC8Zr — Central Reality #BBB24 (@centralreality) January 31, 2024

A sister Isabelle Nogueira foi a favorita para permanecer no reality, atingindo 61,02% dos votos. Atrás dela, Alane se salvou com 19,55%. Em terceiro, o motoboy Juninho registrou 12,14% dos votos.

Integrante do grupo Pipoca, Luigi chamou atenção pelo comportamento espontâneo e inusitado. O brother foi um dos primeiros da 24ª edição a virar meme. Apesar disso, ele também teve momentos deploráveis, como chamar colegas negros do confinamento pelo termo racista "macaco".

Na última segunda-feira (29), Luigi irritou o público ao se recusar a participar da dinâmica proposta no 'Sincerão'. A atitude foi vista pelos telespectadores como falta de comprometimento com o jogo.

O vendedor carioca deixa o confinamento tendo ganhado um carro e uma bolsa de graduação dos patrocinadores.