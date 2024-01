Reprodução Globoplay/ Instagram Rodriguinho e Juliette

Integrante do grupo Camarote no "Big Brother Brasil 2024", Rodriguinho voltou a virar assunto nas redes sociais. Dessa vez, o músico não foi criticado por nenhuma fala problemática tida no reality, mas se tornou meme ao citar a cantora Juliette Freire.







Em conversa com MC Bin Laden na madrugada desta quarta-feira (31), Rodriguinho comparou a rejeição sofrida pelo grupo dele com a mesma situação vivenciada por Juliette no "BBB 21", temporada na qual a paraíbana saiu coroada como a grande campeã.





"O povo está na maior rejeição com nós, hein?", alegou Bin Laden. "É bom isso, é bom", argumentou Rodriguinho. "Que bom o quê?", questionou o MC. "É bom isso. O pessoal rejeitava a Juliette, não esquece disso", comparou o pagodeiro, insinuando que ele e os aliados estariam passando pela mesma exclusão sofrida por Juliette.





Na Web, a comparação feita por Rodriguinho viralizou, fazendo com que internautas criassem memes e piadas sobre o acontecimento. Além disso, alguns fãs da cantora criticaram o pagodeiro, alegando que Juliette tinha tido uma trajetória totalmente diferente.

Confira a reação dos espectadores:

Rodriguinho tá se sentindo mais rejeitado que a Juliette. Isso a globo não mostra. 😂 #BBB24 pic.twitter.com/fhcftJSaRp — Paola Debochada (@PaolaDeboche) January 31, 2024





bin: “pô o povo tá numa rejeição com nós”

rodriguinho: “isso é bom… rejeitaram a juliette” pic.twitter.com/PoLbgjphuI — carol (@caroIiser) January 31, 2024





Pro Rodriguinho ele é a Juliette e Davi é a Karol Conka KKKKKKKKKK #BBB24 — jiwbs (@jiwbss) January 31, 2024





O Rodriguinho falando que o Brasil não gosta que fiquem mandando somente 1 pro paredão, como fizeram com a Juliette. Será que não enxerga a perseguição que eles fizeram e fazem contra o Davi? Kkkkkkkkkkk — Pedro Vaz (@opedrovaz) January 31, 2024





Rodriguinho sonha em ser amado como a Juliette , não tira o nome da lenda da boca #BBB24 — Bru cancelada por falar a verdade 🧜‍♀️🍓 (@Bruxcomentz) January 31, 2024





Assista o "AUÊ", programa de entretenimento do iG Gente: