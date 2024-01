Reprodução/Globo - 18.01.2024 Vanessa Lopes no 'BBB 24'





Vanessa Lopes foi vista pela primeira vez após a desistência do "BBB 24". A influenciadora passa por tratamento psiquiátrico após deixar o reality show. Ela foi vista em um restaurante de uma praia, no litoral de São Paulo.





Em um vídeo, divulgado pela página "Alfinetei Teen", Vanessa aparece na companhia dos pais, Liziane Lopes Ramalho e Alisson Ramalho. A família foi filmada interagindo com um garçom do estabelecimento, localizado em Ilhabela.



















Vanessa Lopes desistiu do "BBB 24" em 19 de janeiro , após pouco mais de duas semanas no confinamento. Os últimos dias da influenciadora na casa foram marcados por devaneios, teorias sobre objetos da casa e desconfiança com os colegas de reality, quem ela disse ver como "atores" no jogo.

Desde a desistência, a TikToker não voltou a aparecer em publicações nas redes sociais. No dia 25 de janeiro, o pai de Lopes quebrou o silêncio sobre o sumiço da filha na web e negou rumores de brigas familiares.

Alisson já havia informado que Vanessa recebia o auxílio de médicos e profissionais, mas o perfil da influenciadora divulgou um boletim médico no dia seguinte. O comunicado informava que ela recebia tratamento psiquiátrico em casa.

